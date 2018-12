Foggia, niente accordo con Calori. Rispunta Padalino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’incontro di questo pomeriggio fra il Foggia e Alessandro Calori non ha dato i risultati sperati. Come riporta Sky Sport infatti le parti non hanno trovato un accordo e così la società rossonera ha ripreso a guardarsi attorno. Congelato al momento Delio Rossi è tornato d’attualità il nome di Pasquale Padalino, già a Foggia da calciatore, che domani mattina sarà in città per incontrare il club dauno.