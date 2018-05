Foggia, ottimismo per il rinnovo del ds Nember

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto da Calciofoggia.it ci sarebbe ottimismo per il rinnovo del contratto del direttore sportivo Luca Nember, in scadenza al termine della stagione, con il Foggia. Nella giornata di oggi c'è stato un primo contatto fra le parti in cui si è discusso del ritiro pre-campionato e dello sponsor tecnico segno che il rinnovo è sempre più vicino e dovrebbe essere ufficializzato al termine del campionato.