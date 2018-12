Foggia, Padalino: "Accomunati dalla Salernitana dai medesimi problemi"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Prima conferenza stampa prepartita a Foggia per Pasquale Padalino, neo tecnico dei Satanelli. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "E' stata una settimana che è volata, sono soddisfatto di aver trovato ragazzi con grande disponibilità nei miei confronti. Si affrontano due squadre che hanno delle difficoltà, per alcuni versi piuttosto simili. Cosa chiedo ai ragazzi? Sarà importante non sbagliare assolutamente l'approccio alla partita, in un contesto così complicato, confido nella collaborazione ed esperienza dei calciatori, la mia è una squadra che può darmi alternative, senza stravolgimenti al momento". L'obiettivo primordiale del neo condottiero rossonero è chiaro: "Voglio mettere i giocatori nelle condizioni di gestire la palla in maniera tranquilla, cercando di fare gol e di non prenderli, i ragazzi hanno bisogno di leggerezza e di pochi concetti, di sapere chiaramente cosa fare, di comprendere chi sono e dove".