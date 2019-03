© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha analizzato in sala stampa la sconfitta nel derby contro il Lecce: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, non è un risultato che ci soddisfa. Chi ha giocato si è ben comportato e chi è subentrato ha fatto la sua parte. Nel complesso, al di là del risultato, mi ritengo soddisfatto - riporta Tuttocalciopuglia.com -. Purtroppo siamo penalizzati dalla situazione di classifica, se questa prestazione l'avessimo fatto ad inizio campionato l'avremmo giudicata in maniera diversa". E poi aggiunge: "Non siamo stati così efficaci come abbiamo voluto. Cosa cambia? Le partite sono ancora tante, finché abbiamo voglia di far risultato, sono fiducioso. Non c’è stato segno di resa e la cosa mi fa sperare per il futuro".