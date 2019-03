Foggia, Padalino: "Concentrato solo sul campo. Dobbiamo osare"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

In vista del derby contro il Lecce il tecnico del Foggia Pasquale Padalino, ex della gara, ha parlato in conferenza stampa: “A 24 ore da una partita così delicata bisogna concentrare l’attenzione solo sull’avversario e sulla gara. Vorrei parlare solo di quello e non delle storie che vogliono che non ci alleniamo o ci siano scaramucce nello spogliatoio. Dobbiamo risalire la classifica, che è ancora traballante, e ci sono i presupposti per farlo a partire da un derby che è sempre difficile da inquadrare e che può prendere pieghe inattese. Dai leccesi non mi aspetto riconoscenza, quello che ho già ricevuto mi basta per sapere cosa pensano di me, e non mi interessa perché ribadisco di voler pensare solo al campo sperando di aver preparato al meglio la sfida. Non ho pensato a strategie per gestire questo periodo, dobbiamo solo cercare di vincere e fare punti in ogni gara giocando con coraggio come fatto nelle ultime gare, dobbiamo osare. Il Lecce è una squadra propositiva che cerca di fermare il gioco nella propria metà campo e ripartire in maniera letale, ha giocatori di livello che hanno grande esperienza e sono certo che giocheranno una gara gagliarda. - conclude Padalino come riporta Calciofoggia.it - Tifosi? Non so cosa dire, non so perché i tifosi del Lecce siano potuti venire qui all’andata e i nostri invece non possano seguirci là adesso. Formazione? Galano non è disponibile a causa della febbre come Ingrosso e Zambelli, anche se quest’ultimo è in ripresa. Kragl ha fatto solo due allenamenti, mentre Deli tornerà la prossima settimana. Tonucci non credo sarà impiegato essendo rientrato da poco”.