© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino in vista dell’anticipo contro il Cosenza ha fatto il punto della situazione in casa pugliese: “Al di là della vittoria che non è arrivata c’è lo spirito e la voglia di fare bene. I risultati ottenuti non ci hanno fatto perdere posizioni in classifica, ci sono squadre più blasonate che nelle ultime cinque gare hanno fatto un solo punto, noi dobbiamo solo osare di più per cercare di vincere le prossime partite. Dopo un mese di pareggi siamo a tre punti dalla zona salvezza e come diceva Trapattoni in passato alla fine un punto in più, o uno in meno, può fare la differenza per il raggiungimento dell’obiettivo sia esso una salvezza o uno Scudetto. - continua Padalino come riporta Foggiacalcio.it - Il Cosenza è una sorpresa del campionato e se non avesse sofferto all’inizio sarebbe in zona play off. Domani ci saranno pochi spazio, servirà grande pazienza per trovare il varco giusto per colpire perché per noi si tratta di una gara vitale, abbiamo l’idea di dover fare tre punti perché è uno di quei treni che possono dare la svolta della stagione. Agnelli? Sono sette anni che è al centro delle critiche, alcune delle quali sono totalmente gratuite. Nessuno gli riconosce ciò che fa di buono, quando corre per tre e mette pezze in determinate situazioni. Per me continuerà a giocare finché mi dimostrerà di meritarlo”.