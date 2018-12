Foggia, Padalino: "Esiste qualche problema, ma dobbiamo reagire"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Verona: “Tra uno spostamento ed un altro ho rivisto la gara di Perugia è paradossale ma qualcosa di buono mi è sembrato di vedere. Il messaggio che è passato e’ che questo gruppo e’ arrendevole ma non è così perché dobbiamo solo ridurre le possibilità degli avversari ed essere più concreti. Un match condito da un turn over e dall’aver giocato in pochi giorni. Non c’ è stato il tempo per recuperare la giusta serenità ma vi posso assicurare che i ragazzi in allenamento ci stanno mettendo tutto per favorire il mio ingresso nello spogliatoio. Certo devono capire che il tempo è ridotto e che devono reagire per risalire perché un appiattimento o una sorta di rassegnazione che si è creata in questo periodo non va bene. Qualche problema esiste e ne siamo coscienti ma dobbiamo reagire ed in questo momento è più facile nascondersi che metterci la faccia ma non voglio colpevolizzare nessuno ma sono le dinamiche dello spogliatoio. Noi dobbiamo fare il nostro ma anche chi ci sta intorno deve avere la comprensione per permetterci di fare questo passo e allora possiamo velocizzare il processo di cambiamento se questo non avverrà in tempi brevi avremo difficoltà ad uscire da questa situazione. Ma i primi sono i calciatori e lo staff oltre a tutto quello che ci gira intorno. La natura scatenante di questi problemi non li conosco ancora sono solo 14 giorni che sono qui ma domani al mio esordio in casa vorrei lo stadio pieno come ai bei tempi. Le parole di Zambelli non devono cadere nel vuoto ma adesso ci vogliono i fatti e lui da solo non ce la può fare e quindi come lui tutti gli altri. Dobbiamo essere più concreti e prendere coscienza di una situazione che è precipitata. Dobbiamo fare aggregazione e magari mettere da parte qualche problema personale se abbiamo a cuore la risoluzione di questi problemi. Se qualcuno non se la sente anche difronte ad una situazione di classifica che è sotto gli occhi di tutti può tranquillamente farlo presente. Tra gli indisponibili continua a stare fuori Rizzo mentre Deli e Martinelli si sono riaggregati stamattina con Martinelli recuperato al cento per cento. Il Verona è una squadra forte reduce da un risultato rotondo e mi auguro che i miei ragazzi comprendano cosa vuol dire combattere in questo campionato con una reazione che in partite così importanti ti permettano di riprendere un cammino importante”, riporta miticochannel.it.