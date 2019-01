Fonte: Firenzeviola.it

Pasquale Padalino, ex difensore della Fiorentina ed attuale allenatore del Foggia, ha parlato a Radio Bruno Toscana dei due giocatori viola in prestito: "Foggia è una piazza che richiede tanta personalità, dei due caratterialmente Ranieri è stato più forte mentre Gori non è riuscito ancora ad inserirsi in certi meccanismi. Ha qualità e devo conoscerlo meglio ma non è facile affidare le responsabilità dell'attacco ad un giovane. Infatti ha avuto poco spazio proprio perché è chiuso dai più esperti Iemmello e Mazzeo".