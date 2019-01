Foggia, Padalino: "Il gol preso a freddo ha influito, manca equilibrio"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il tecnico del Foggia Pasquale Padalino ha commentato la sconfitta interna contro il Crotone: "3-5-2 o 3-4-3? Cambiano le caratteristiche degli interpreti ma non è un problema di disposizione. Il Crotone aveva fatto le ultime due partite con il 4-3-1-2 e se avessimo giocato a due a centrocampo avremmo avuto molte difficoltà. Il gol preso a freddo ha influito molto dopo un errore evidente che poteva capitare a chiunque. Il problema è che non siamo stati bravi a rimediare. Manchiamo di equilibrio e coperture, speriamo di risolvere al più presto questi problemi - riporta foggia.iamcalcio.it -. Tonucci? Ha avuto un problema alla caviglia, al malleolo, credo sia un problema al legamento. Il mercato? Una sconfitta non ci fa cambiare le valutazioni su una squadra che conosciamo, che sappiamo dove probabilmente occorre fare qualcosa. Va mantenuto sempre equilibrio. Abbiamo forzato troppo con i palloni lunghi. Quando c'è mancanza di lucidità di aspettare, di pazientare, si cerca la via più breve per avvicinarsi alla porta che a volte paga, a volte no. Credo comunque che abbia inciso il gol preso così presto nell'inerzia della partita, ci ha tagliato le gambe. L'atteggiamento è stato giusto, siamo stati pochi incisivi nel servire gli attaccanti e nel farsi trovare liberi per farsi servire. Agnelli è amareggiatissimo per l'errore fatto".