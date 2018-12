© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Pasquale Padalino, tecnico del Foggia, in conferenza stampa ha analizzato così il 2-2 contro l'Hellas Verona nell'anticipo domenicale: "Ripartiamo dalla prestazione di oggi, nel primo tempo ho notato una buona compattezza tra i reparti, mentre nella ripresa c'è stato il coraggio e la voglia di fare risultato. Dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti, ma ringrazio i miei calciatori per le risposte fatte vedere oggi. L'attacco? Non mi è piaciuto, si poteva fare molto di più. Hanno grandi capacità, ma non le hanno sfruttate. Noppert? E' uno generoso, l'errore sul secondo gol è dovuto proprio a questo. Non ho nulla contro Bizzarri, ma serviva un'energia nuova".