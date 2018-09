Foggia-Padova, le formazioni ufficiali: Sarno titolare nei biancoscudati

Cinque cambi rispetto alla squadra che aveva vinto e convinto contro il Genoa. Immobile, Milinkovic e Lucas Leiva contemporaneamente in panchina perché sabato c'è il derby e in quella occasione i migliori dovranno essere al top della forma. La Lazio che questa sera ha vinto soffrendo...

Genoa, Romulo: "Fattore casa a nostro favore, sfruttarlo per vincere"

Roma, Monchi: "Ritiro servito. Non siamo contenti"

Bologna, Bigon: "Il pubblico è il nostro dodicesimo uomo in campo"

Juve, Bonucci: "Determinati per centrare la vittoria"

Atalanta, Percassi: "Mai pensato di cedere. In Gasp piena fiducia"

Il Parma dorme, Napoli già in vantaggio! Insigne lo dedica a Chiriches

Juve in vantaggio: 1-0 sul Bologna. La sblocca e si sblocca Dybala

Inter, ripresi i contatti con l'entourage di D'Ambrosio per il rinnovo

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy