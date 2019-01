Foggia-Parma asse caldo: Frattali, Dezi e Calaiò

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra Foggia e Parma sembra essere nato un asse di mercato importante che potrebbe portare in rossonero tre calciatori in questa finestra di mercato: Pierluigi Frattali, Jacopo Dezi ed Emanuele Calaiò. Il primo avrebbe superato, come rivelato da Tuttocalciopuglia.com, la concorrenza di Simone Scuffet dell’Udinese e potrebbe sbarcare nei prossimi giorni in Puglia (con Albano Bizzarri che andrebbe a fare il secondo a Parma) per prendersi i gradi da titolare fra i pali dei dauni. La trattativa procede spedita col calciatore che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento. A lui si aggiungerebbero poi il centrocampista e l’attaccante che andrebbero a comporre un trio di rinforzi importanti per puntare alla salvezza diretta.