Foggia, Pavone: "Emozionato per l'esordio. Vogliamo rimetterci in piedi"

Gaetano Pavone, tecnico ad interim del Foggia, ha parlato in conferenza stampa del suo debutto sulla panchina dei pugliesi impegnati domani contro la Cremonese: “Credo che mi si legga in faccia l’emozione che sto provando in questo momento, devo ringraziare la società e il direttore Nember per questa opportunità. Sono emozionato, ma anche concentrato sulla gara e domani nell’ultimo allenamento vedremo di lavorare sulle ultime cose per essere pronti a scendere in campo. Il nostro obiettivo primario in questo momento è ritrovare lo spirito giusto e battagliero che possa aiutarci a uscire da questa situazione. Ho avuto grande disponibilità da parte di tutti i giocatori, è stato abbastanza tranquillo confrontarmi con loro. Il momento non è dei migliori, il morale non è al top ma ci sta. - continua Pavone come riporta Foggiacalciomania.it - La Cremonese concederà poco, di conseguenza dovremo essere bravi a restare in partita mentalmente non considerando le difficoltà del momento. Speriamo che il pubblico come ha sempre fatto ci aiuti anche domani. Ma credo e spero che sarà così”.