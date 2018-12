© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine del match contro la Cremonese, Gaetano Pavone è intervenuto in conferenza stampa: "Il gol preso è stata l’unica occasione, arrivata su un calcio piazzato. Al di là del risultato, è venuta fuori la forza di questa squadra che ha voluto il risultato sin da subito, ma non avevo dubbi. I moduli contano fino ad un certo punto. C’è stato un atteggiamento sin dal primo minuto ricco di voglia di far bene, la squadra voleva uscire da questo momento un po’ particolare. - foggia.iamcalcio.it -. E’ stata una sofferenza per me, una bella sofferenza ovviamente. Neanche nei migliori sogni un allenatore può immaginare una vittoria così all’esordio, bella, importante e voluta. Ho avuto poco tempo a disposizione ma ho intuito subito che la squadra voleva subito uscire da queste difficoltà. Sotto l’aspetto tattico c’è stato ben poco da provare, ma penso che questo 3-5-2 sia il vestito che possa calzare meglio a questa squadra".