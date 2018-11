Foggia, per far posto a Iemmello si pensa al cambio di modulo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il ritorno di Pietro Iemmello il Foggia potrebbe decidere di cambiare il proprio modulo abbandonando il 3-5-2 finora utilizzato per passare a un 3-4-2-1. Un passaggio, come scrive La Gazzetta dello Sport, quasi naturale che modificherebbe di poco l'assetto della squadra rossonera e che vedrebbe Iemmello al centro dell'attacco con a supporto due fra Galano, Deli e Mazzeo. Più difficile invece ipotizzare il 4-3-3 che comporterebbe l'abbassamento di Kragl sulla linea difensiva per permettere a Grassadonia di mantenere la catena formata da Deli e il tedesco sulla sinistra.