© foto di Federico Gaetano

Sembrava fosse solo una nostalgia di qualche tifoso, come quelli che nei giorni scorsi avevano appeso uno striscione chiedendolo come regalo di Natale, ma ora la pista che porta al ritorno di Zdenek Zeman al Foggia sembra farsi più concreta. In attesa di capire se Gianluca Grassadonia sarà esonerato o meno dopo la sconfitta di Livorno e i cinque punti raccolti nelle ultime sette gare, è spuntato anche il nome del tecnico boemo come possibile sostituto alla guida dei Satanelli. Non l’unico nome – in lizza ci sono infatti anche Fabio Gallo, Delio Rossi, Massimo Drago e Gigi Delneri – ma certamente quello che potrebbe accedere maggiormente gli entusiasmi della piazza pugliese dove tornerebbe a distanza di otto anni quando chiuse al sesto posto in Serie C. Lo riferisce Foggiacalciomania.com.