© foto di Antonio Vitiello

Si arricchisce di nuovi capitoli la vicenda che vede coinvolto il Foggia che attende di conoscere se potrà disputare o meno i play out di Serie B contro la Salernitana. La presidentessa della quinta sezione del Collegio di Garanzia del Coni, l’organo chiamato a decidere nelle prossime ore sul parere richiesto dalla Figc rispetto alla decisione della Lega di B di annullare i play off, Virginia Zambrano ha infatti deciso di astenersi per motivi di opportunità e per non rendere più torbida una situazione già incandescente e confusa. Zambrano è infatti una salernitana doc, professoressa presso l’Università di Salerno e tifosa del club campano. Un curriculum che ha fatto storcere il naso ai tifosi del Foggia che hanno sollevato una questione di opportunità visto che Zambrano si sarebbe dovuta esprimere su una questione che riguarda proprio la Salernitana. A rivelare il retroscena è La Città di Salerno.