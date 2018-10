Foggia, prima gioia per Chiaretti. Davanti al suo ex pubblico

© foto di Federico Gaetano

Dopo sette gare con la maglia del Foggia addosso il fantasista Lucas Chiaretti ha trovato la sua prima rete in campionato. E non poteva succedere altrove se non al Tombolato di Cittadella teatro di casa dell'argentino nelle ultime tre stagioni, davanti a quelli che erano i suoi tifosi e dove ha lasciato un ottimo ricordo. In fondo 104 presenze, condite da 17 reti e 12 assist, sono difficili da dimenticare sia da una parte che dall'altra come testimoniano le parole del numero 20 rossonero a fine gara: “Ho vissuto tre anni particolari qui. Ho lasciato un buon segno, abbiamo condiviso tanto. Ieri in albergo ho ricevuto dei regali da parte dei tifosi e mi ha fatto davvero tanto piacere”. Un gol che per otto minuti regala l'illusione della vittoria al Foggia, prima che il capitano veneto Iori trovi la rete del pari definitivo nonostante i tentativi da ambo le parti di provarla a vincere fino al 90°.