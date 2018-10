Foggia, Ranieri: "Per noi adesso inizia un altro campionato"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa l'esterno Luca Ranieri ha parlato del suo esordio contro il Benevento e del continuo della stagione: “Al di là della vittoria credo che a Benevento la squadra abbia offerto una grande prestazione, adesso inizia un nuovo campionato per noi visto che abbiamo azzerato la penalizzazione. Questo ci porta maggiore consapevolezza ed entusiasmo. Esordio? Il mister mi ha detto di stare tranquillo e che aveva fiducia in me, era sicuro che sarei stato all'altezza della situazione. - continua Ranieri come riporta Calciofoggia.it - Differenza fra Primavera e Serie B? Dal mio punto di vista c'è una differenza abissale già solo per il clima partita che si respira. Sono felice di essere qui, sto crescendo sopratutto a livello mentale perché in B serve saper gestire pressioni molto più forti. E poi potersi allenare con compagni di squadra più grandi anziché con i coetanei fa molta differenza. Aspettative? Non ho grandi obiettivi in realtà, questo è il mio primo anno e voglio soltanto migliorare sotto tutti i punti di vista".