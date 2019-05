Foggia, ricorso inammissibile: confermata la penalizzazione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ricorso inammissibile, confermata la penalizzazione. Una bella doccia fredda per il Foggia, che avrebbe voluto vedersi ridefinita la penalizzazione con conseguente riscrittura della classifica finale di serie B. L'udienza è durata oltre un'ora e la decisione è stata decisamente negativa per i pugliesi: il ricorso è stato infatti reputato inammissibile, confermati quindi i 6 punti di penalizzazione. Niente da fare quindi, Foggia viene retrocesso in serie C.