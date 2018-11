Foggia, Rizzo: "Avrei voluto giocare di più. Ruolo? Posso fare anche l'ala"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Foggia Luca Rizzo ha parlato in conferenza stampa del proprio momento personale mettendosi a disposizione del mister Grassadonia dicendosi pronto a ricoprire anche altri ruoli: “Sono un po' deluso perché ho giocato poco, ma mancano ancora un paio di mesi alla fine del girone d'andata e voglio dare una mano alla squadra. Sto acquisendo una migliore condizione fisica e questo mi permetterà di mostrare la mia forza, il mio scatto e il mio cambio di passo. Ruolo? Di solito gioco come mezzala sinistra, ma posso fare anche l'esterno nel tridente in un 4-3-3. Dovrò essere bravo a prendermi il posto se avrò a disposizione l’occasione domenica ed eventualmente a mantenerlo, dipenderà da me. - continua Rizzo come riporta Calciofoggia.it - Il bello della Serie B è che nessun risultato è scontato, non c'è una squadra che va via e vince il campionato senza difficoltà. Certamente ci sono squadre con giocatori di qualità superiore, ma ogni partita è aperta fino all'ultimo secondo. Per noi le prossime sette gare sono importantissime, sapevamo che con la penalizzazione avremmo avuto più difficoltà, ma ne siamo usciti velocemente e gli ultimi tre pareggi sono comunque risultati positivi anche se magari era meglio vincerne una visto che si poteva. Abbiamo voglia di lottare con le squadre che stanno in alto. Anche se siamo in basso siamo una grande rosa e lo dimostreremo”.