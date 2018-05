Foggia, Rubin: "Futuro? Ci sono le basi per fare bene"

© foto di Giuseppe Scialla

Al termine del match dello "Zaccheria" tra Foggia e Salernitana ha parlato in mixed zone Matteo Rubin. Ecco le sue parole:

"Playoff? Ci abbiamo sperato fino alla fine guardando anche ad altre partite. In ogni caso siamo contenti perché ci tenevamo a chiudere l'ultima in casa con un risultato positivo. Oggi è stata una partita combattuta, sapevamo che era una gara sentita. Nel primo tempo potevamo essere un po' più cattivi sotto porta e andare in vantaggio di qualche gol. Nel secondo tempo abbiamo rischiato in qualche ripartenza ma va bene così. Futuro? Ci sono le basi per far bene l'anno prossimo, cercheremo di disputare un ottimo campionato. Spero di rimanere, ho un altro anno di contratto. Tifoseria? Tanta roba, ci sono sempre stati", riporta Tuttocalciopuglia.com.