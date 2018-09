Foggia, Russo: "Dobbiamo far meglio, non ci sono scusanti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine della dura sconfitta dello Scida contro il Crotone per 4-1 il viceallenatore del Foggia Salvatore Russo, che oggi ha sostituito lo squalificato Grassadonia, è intervenuto in sala stampa. Queste le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale rossonero: "Si può e si deve fare meglio di questa sera. Nel primo tempo la squadra ha espresso un buon calcio, abbiamo avuto situazioni che dovevamo sfruttare meglio, dovevamo fare gol. Abbiamo beccato gol subito al rientro dagli spogliatoi e abbiamo mollato. Non deve accadere, ma siamo alla seconda giornata e la squadra ha avuto un contraccolpo psicologico". Sulle assenze: "La scorsa settimana ne mancavano 9 e abbiamo vinto 4-2. Non voglio scusanti ci dispiace per i tifosi venuti fin qui. Da martedì torneremo a lavorare cercando di correggere gli errori di stasera".