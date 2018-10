Foggia, sale l'attesa per il verdetto sulla penalizzazione

© foto di Federico Gaetano

Fra poco meno di due settimane il campionato del Foggia potrebbe cambiare volto. Il 14 novembre infatti il CONI si pronuncerà definitivamente sulla penalizzazione di otto punti subita dal club dauno che spera in un'ulteriore riduzione. Se così fosse il Foggia potrebbe fare un balzo in avanti in classifica e assestarsi in zona play off.