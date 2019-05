© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Foggia e Salernitana hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di oggi. Fuori Calaiò per i campani, Galano e Zambelli per i pugliesi.

Foggia (3-5-2)

Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Busellato, Gerbo, Greco, Deli, Kragl; Iemmello, Mazzeo;

Salernitana (3-5-2)

Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani; Casasola, Odjer, Minala, Akpa Akpro, Memolla; Jallow, Mazzarani.