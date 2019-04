© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le formazioni di Foggia e Spezia in campo questo pomeriggio allo Zaccheria. Nei padroni di casa tandem d'attacco Mazzeo-Galano con Kragl e Zambelli sulle corsie esterne nel centrocampo a cinque. Dietro Ranieri con Billong e Martinelli. Nello Spezia alza bandiera bianca il capitano Terzi, la fascia andrà sul braccio di Vignali, sostituito da Capradossi al centro della difesa. In mezzo al campo spazio a Maggiore. In attacco Da Cruz e Gyasi al fianco di Okereke. Queste le formazioni ufficiali:

Foggia (3-5-2): Leali; Ranieri, Billong, Martinelli; Zambelli, Gerbo, Agnelli, Deli, Kragl; Mazzeo, Galano. Allenatore: Grassadonia

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Capradossi, Crivello; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Da Cruz, Okereke, Gyasi. Allenatore Marino