Foggia, Stroppa: "A Parma per fare il salto di qualità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Parma: “La prendo come un'opportunità, è una bellissima partita d'altri tempi perché andare al Tardini con un'affluenza incredibile da parte dei nostri tifosi è qualcosa che merita un'altra categoria. Confrontarsi con una squadra che ha fatto molto bene finora è uno stimolo e non vediamo l'ora di giocare. In classifica siamo lì e ultimamente stiamo tenendo il passo di una grande squadra, consapevole dei propri mezzi. Andiamo a Parma cercando di fare risultato come abbiamo fatto nelle altre partite e avere una conferma dell'ultimo periodo, anche perché riuscire ad accorciare il distacco vorrebbe dire fare un salto di qualità importante. Il campo dice che la squadra ha fatto un percorso importante, ha avuto dei passi falsi, però in Serie B è normale averli, mancano ancora più di 10/12 partite e quindi credo abbia tutte le potenzialità per poter pensare a quelli che sono stati gli obiettivi principali. - continua Stroppa come riporta Foggiacalciomania.it - Per quanto riguarda il nostro percorso nelle prossime tre gare non so se farò turn-over, ragiono una partita alla volta e quindi sono concentrato sul Parma. Poi tireremo le somme e penseremo alla Pro Vercelli e dopo ancora all'Empoli. Vacca? Si tratta di un giocatore straordinario e un uomo splendido anche se aveva un carattere fumantino, pensavo di avere delle problematiche a gestirlo prima di arrivare e invece si è rivelato una persona strepitosa. Lo abbraccerò come ho fatto con gli altri e non finirò mai di ringraziarlo, perché come gli altri mi hanno dato la possibilità di vincere un campionato con dei numeri incredibili”.