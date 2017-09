Foggia, Stroppa: “Riscattiamo il ko col Pescara. Mercato? Sono contento”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Operazione riscatto in casa Foggia, dopo il ko contro il Pescara all’esordio in Serie B. Il tecnico Giovanni Stroppa, in conferenza, ha così presentato la sfida contro l’Entella: “Abbiamo voglia di riscatto e di tornare a fare le cose che sappiamo fare. Nella partita di Pescara ci sono tanti spunti negativi ma anche positivi. Cambiare qualcosa rispetto a Pescara? Non credo. Mercato? Sono estremamente contento. Ogni giorno che passa vedo la squadra crescere ed ho un’impressione veramente positiva. Cosa tempo dell’avversario? La voglia di riscatto, hanno perso in casa. È una squadra abituata alla categoria, verrà qui e ci darà pochi spazi. Noi non dobbiamo dargli le occasioni quando stiamo attaccando. Questa squadra mi aveva abituato bene sotto l’aspetto della determinazione, a Pescara abbiamo mollato ma sono sicuro che non succederà più. Sono sicuro che la squadra abbia già rotto il ghiaccio. A Pescara gran parte del primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, ripartiamo da lì. Camporese? È un giocatore che ha grande lettura, ha fatto la B, ci può dare una mano, può giocare domani. Cosa temo domani? Vedo entusiasmo, capacità di attaccare, lavorare in una certa maniera. Virtus Entella? C’è da tener conto che hanno acquistato Eramo e Crimi, potrebbero cambiare qualcosa, anche Brivio”, le parole di Stroppa riportate da Tuttocalciopuglia.com.