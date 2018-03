Foggia, Stroppa: “Vincere contro il Cesena vale doppio"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cesena: “Dispiace per come è andata a Perugia, ma ci teniamo la prestazione che è stata positiva e guardiamo a domani in vista di una partita importante in cui servirà più attenzione, più cattiveria e più determinazione rispetto alla scorso. Fare risultato contro il Cesena vale doppio. - continua Stroppa come si legge sul sito del club – Affrontiamo una squadra brava a ripartire, con giocatori di spessore e bisognerà per questo essere pazienti e cercare di fare nostra la partita grazie alle nostre qualità”.