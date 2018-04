Foggia, Stroppa: "Bella vittoria. Per i playoff serve continuità"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Poker del Foggia contro la Cremonese. A Sky Sport, parla l'allenatore dei Satanelli, Giovanni Stroppa. Queste le sue parole: "Sono molto contento per la vittoria, siamo arrivati a Cremona, in una situazione difficile, ma siamo riusciti a fare un gran risultato. Ottimo risultato. Playoff? Vediamo tra qualche partita, noi dobbiamo essere più continui, fare due-tre vittorie consecutive per poter fare qualcosa di diverso. Comunquen stiamo facendo un grandissimo girone di ritorno. Scontri diretti fondamentali? Sì, noi però dobbiamo guardare a casa nostra. Oggi, ad esempio, abbiamo trovato di nuovo l'entusiasmo. Vedremo da qui alla fine"