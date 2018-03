Foggia, Stroppa: "Bello sognare, ma l'obiettivo resta la salvezza"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Parma: "Rispetto alla formazione della settimana scorsa c'è Gerbo, che torna dalla squalifica, e Nicastro che sostituisce Duhamel. La squadra sta bene, nel girone di ritorno abbiamo fatto 18 punti. La squadra è in salute, in serie B bisogna sempre muovere la classifica per poter ambire a qualcosa di diverso. Mi spiace essere ripetitivo ma il nostro obiettivo è arrivare a 50 punti, dobbiamo rimanere con i piedi per terra anche se non dobbiamo smettere di sognare. I tifosi? Quando ci danno la possibilità, riempiamo gli stadi. Per noi è un vantaggio, anche oggi sembra di essere a Foggia. Difficoltà dopo l'arrivo del Commissario? No, siamo sempre sereni. Ci dispiace ovviamente per il nostro presidente, ma non vediamo l'ora di riabbracciarlo. La squadra non ha mai perso energie".