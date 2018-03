Foggia, Stroppa: "Ci piacerebbe fare qualcosa di diverso"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, è intervenuto prima del match contro il Cesena. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Una partita che può essere un bivio?

"Non lo so, stare potrebbe essere uno scontro diretto. Mi piacerebbe vincere e vedere qualcosa di diverso. Fin qui abbiamo fatto un percorso eccellente, di sicuro ci piacerebbe fare qualcosa di diverso. Abbiamo questa possibilità, cercheremo di non farcela scappare".

Vediamo le scelte: come mai questi cambi in attacco?

"Duhamel merita di giocare, una scelta dettata per sfruttare caratteristiche diverse. Fedato sta lavorando bene, era una scelta quasi logica. Non volevo cambiare molto".

C’è qualche rimpianto?

"Abbiamo lasciato tanto per strada, la partita d’andata è la fotografia. Sono cose che non si spiegano. Anche con il Pescara in casa, le prestazioni mi rendono orgoglioso, ma i risultati sono determinanti. La partita di stasera ci può dare una linfa diversa, una consapevolezza diversa".