Foggia, Stroppa: "Discorso salvezza archiviato, ora tante finali"

Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, ha commentato così la vittoria per 3-0 contro l'Ascoli in conferenza stampa: "Speravo andasse così, non subire gol oggi e a Cremona è stato un piacere. Dobbiamo continuare così. Parlavo di continuità, a maggior ragione lo dico stasera. Con la Ternana sarà un bel banco di prova, cercheremo di dare continuità", sono le parole raccolte da TuttoCalcioPuglia.com.

Sulla stagione dei rossoneri: "Credo che il discorso salvezza possa essere archiviato, 49 punti sono importanti. Magari step dopo step mettiamo dei gradini da poter scalare. Il prossimo obiettivo adesso sono 52, è chiaro che la squadra lavora con chiunque e dovunque per poter vincere le partite. Non potrei fare altrimenti in questo momento dove la squadra ha una continuità di prestazioni importante. Perché non pensare a qualcosa in più? Giocheremo come se fossero finali".