Foggia, Stroppa: "Dispiace per l’assenza dei tifosi del Bari"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, parla così in vista del derby contro il Bari di Fabio Grosso: "Del Bari ho la stessa considerazione che avevo all’andata. Hanno una rosa stratosferica con calciatori di categoria superiore. Si tratta di un avversario temibile, tra i più forti della Serie B. Mi auguro che i giocatori abbiano recuperato la trasferta di Terni - continua il tecnico del Foggia - abbiamo fatto due partite serali ed adesso ce ne sarà da fare una di pomeriggio, perciò va tenuto conto anche delle energie che si potranno spendere - riporta Foggiacalcio.com. Mi dispiace dell’assenza dei tifosi del Bari per domani perché sono convinto che il calcio sia più bello con gli stadi pieni ed una limitazione del genere fa in modo che non ci sia questo tipo di spettacolo. Gli errori commessi con l’Empoli non possono essere ripetuti perché potrebbero costare cari. Dovremo essere perfetti a livello di palleggio senza sbagliare mai. Le prestazioni del Bari secondo me seguono un certo concetto di calcio. Se dovessi fare un bilancio della mia squadra dovrei dire che è stato eccellente perché abbiamo avuto prestazioni importanti, anche se a volte abbiamo giocato con dieci assenti. La controprova è avvenuta nel girone di ritorno, quando oltre a migliorare la rosa ho avuto a disposizione tutti ed ho portato a casa anche i risultati".