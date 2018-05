Foggia, Stroppa: "Frosinone? Faremo la nostra gara, come sempre"

Fonte: foggiacalcio1920.it

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con Frosinone: "Partita difficile con situazioni nettamente diverse, a livello mentale e di classifica, andremo lì per cercare di fare la partita come sempre. Senza i nostri tifosi? Peccato, sarà un motivo in più per mettere in difficoltà gli avversari, noi dobbiamo essere professionali e professionisti, non c'è bisogno di aggiungere altro, nel rispetto di tutti. Il Frosinone? Affronteremo una squadra importantissima, abituata a soffrire, questa gara è nelle loro corde, giocheremo contro un gruppo forte e in salute".