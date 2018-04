Foggia, Stroppa: "Guardiamo Bari o Venezia, vediamo che succede"

© foto di Federico Gaetano

Sfida al Cittadella per il Foggia di Giovanni Stroppa, allenatore dei rossoneri che ne ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da foggiacalciomania.com: "La partita di sabato purtroppo ci ha visto un po’ allontanarci da chi ci sta davanti, questo scontro diretto ci dà l’opportunità di rimanere attaccati. Gara spartiacque poi vedremo al 95′ dove saremo. Partita difficilissima, contro una squadra le cui prestazioni sono sempre state importanti. Una squadra temibile che gioca a memoria che rispecchia quello che abbiamo visto all’andata, non puoi concedere nulla perché in verticale fa molto male. L’occhio può andare anche al Bari o a Venezia, tutto sta a vedere cosa succederà sabato".

L’andata?

"Fu l’ennesima partita di rammarici, facemmo un’ottima prestazione contro una squadra che ci ha punito oltre misura pur meritando il risultato. Guarna? Abbastanza bene, come le altre settimane".

Caldo?

"Un aspetto di cui tener conto, la spesa energetica è importante, mi dispiace che queste partite non vengano giocate di sera. Vogliamo andare a Cittadella a fare la nostra partita".

Infortunati?

"Tutti a disposizione. Turnover? Dopo la gara col Cittadella vedremo chi sarà pronto per la gara successiva, ora non faccio calcoli".

Playoff?

"Ci sono Bari e Venezia poco più in là. Uscire indenni da questo match ci potrebbe permettere di vedere cosa è successo in altri campi. Ora è questa la partita più importante. Panchina? Ogni partita ho cercato di migliorarla attraverso i cambi, metterò in campo la formazione più pronta".

Sulla difesa.

"Leggevo che siamo al record di gol della B, non so se è merito degli attaccanti o demerito dei difensori. Varnier? Un ottimo profilo. Gerbo? Ora è a disposizione, vediamo cosa succederà. Guarna? In allenamento l’ho visto sereno e concentrato”.