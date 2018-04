Foggia, Stroppa: "Guarna? L'errore ci è costato caro, ma è un grande"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Bari: "Potevamo fare qualcosa di meglio, ma le occasioni le abbiamo create noi. Una volta prese le misure al Bari siamo stati pericolosi. La mia squadra non può essere già soddisfatta, assolutamente. Sta bene, è in salute ed in crescita. Partite come questa con il Bari si possono portare a casa, ma la prestazione è stata importante. Non guardiamo la classifica, pensiamo a noi stesso provando a prendere più punti possibili. Il raggiungimento della salvezza ci deve dare soltanto energia. Guarna? Sta bene. Il suo errore ci è costato caro, ma è un grandissimo portiere e gioca a calcio. Mi prendo tutte le responsabilità. In qualsiasi momento, quando un giocatore mi sbaglia il gesto tecnico non me ne frega niente, bisogna continuare a giocare. Mi spiace perché lo stadio ha reagito non in maniera positiva, ma non bisogna disconoscere le nostre qualità".