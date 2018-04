Foggia, Stroppa: "Mi interessa solo raggiungere la quota salvezza"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Ascoli: "È una partita da vincere per arrivare quanto prima alla quota salvezza, non mi interessa quello che potrebbe succedere ma ciò che deve accadere, è troppo importante domani raggiungere i 49 punti. Giochiamo contro una squadra che rispecchia il carattere dell'allenatore, che è stata in difficoltà ma che ha offerto sempre prestazioni importanti, ora sta vivendo un buon momento a livello di risultati, è un incontro da temere, senza pensare assolutamente che possa essere facile".