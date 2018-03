Foggia, Stroppa: "Oggi abbiamo fatto una grande partita"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, è intervenuto al termine del match vinto contro la Pro Vercelli (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale del club: "Oggi abbiamo messo un bel mattone verso quello che è il nostro primo obiettivo, la salvezza. Sapevamo potesse essere una gara dispendiosa in termini di energie, ma per me oggi abbiamo fatto una gran partita, dando una mattonata al nostro campionato, soprattutto tenendo conto del fatto che arrivavamo dalla partita di Parma, dove abbiamo giocato più di un’ora in dieci, ma da grande squadra. La nostra reazione al primo gol è stata eccezionale, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Il gol di Deli? Tanta roba, ha fatto valere ancora una volta la sua qualità balistica. È stata la gara del riscatto per tutta la squadra".