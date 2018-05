Foggia, Stroppa: "Oggi contro lo Spezia era una partita da vincere 7-0"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, ha commentato così la vittoria per 2-1 contro lo Spezia in conferenza stampa: "Abbiamo fatto tanti gol, oggi potevamo farne ancora di più. Ma c'è il risvolto della medaglia: abbiamo preso tanti gol, io ricordo la prima e la terza giornata di campionato. Il mio maestro (Zdenek Zeman, ndr) diceva che dobbiamo farne uno in più dell'avversario, io no. Ma oggi sposo appieno la sua teoria: facciamone uno in più del nostro avversario", sono le parole raccolte da TuttoCalcioPuglia.com.

E ancora: “Io ci credo ai play-off, è chiaro che con tre partite a disposizione non dipende da noi. La mentalità di tutte le squadre, nel momento in cui ti prefissi ad un obiettivo, sembra che hai fatto tutto quanto. Questa squadra ha avuto una forza caratteriale, fisica, di idee: raggiunto l'obiettivo, inconsciamente, qualche cosina l'ha pagata. A livello mentale ha pagato. Secondo me oggi era una partita da vincere 7-0, a Cittadella il primo tempo poteva finire sicuramente meglio”.