Foggia, Stroppa: "Peccato non aver vinto, dobbiamo essere più cinici"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Queste le dichiarazioni di Stroppa, ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l'Entella. "Peccato non aver chiuso la partita nel primo tempo, per ritmo potevamo andare negli spogliatoi con due reti di vantaggio. Peccato per il rigore e per il palo di Beretta, dispiace un pò raccogliere un solo punto. Domenica scorsa siamo arrivati in porta tantissime volte, il lavoro che fanno gli attaccanti è consono al loro ruolo ma dobbiamo essere più cinici. Non sempre possiamo creare così tanto, ci vuole la forza e la cattiveria di segnare. Non era facile mantenere i ritmi del primo tempo, abbiamo volontà e determinazione. La città ci è molto vicina, un boato oggi al nostro ingresso in campo".