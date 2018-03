Foggia, Stroppa: "Pro squadra organizzata. Serve attenzione"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato della sfida contro la Pro Vercelli in conferenza stampa: “Andiamo a disputare una gara a distanza di quattro giorni dalla precedente, veniamo da un risultato negativo rimediato a Parma che però non abbiamo meritato e dobbiamo imparare dagli errori commessi. La Pro è una squadra organizzata, allenata da un tecnico a cui ho fatto i complimenti già lo scorso anno quando era alla Paganese. Fanno un buon possesso palla, ha elementi importanti e domani ci aspettiamo di tutto sia negli interpreti sia nel modulo di gioco. - conclude Stroppa come si legge sul sito del club – Quella di domani è la partita più importante, poi valuteremo le altre”.