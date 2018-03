Foggia, Stroppa: "Siamo in crescita, non abbassiamo la guardia"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia al Curi: “I miei ragazzi stanno dimostrando una crescita importante, i risultati ci aiutano a dare maggiore consapevolezza e fortificano, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Dobbiamo continuare con determinazione, cattiveria per mettere in evidenza le nostre qualità. - continua Stroppa come si legge sul sito del club - Affronteremo una squadra che sa quello che vuole, sa tenere il campo, sa ripartire, ha giocatori a livello tecnico importanti, su tutti Diamanti. Il Perugia è, inoltre, a livello mentale in un momento positivo, giocando in casa, poi, cercherà di dare qualcosa in più. Noi cercheremo di essere propositivi, di imporre la nostra i dea di gioco sapendo anche soffrire se ce ne sarà bisogno”.