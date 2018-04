Foggia, Stroppa: "Sono certo che metteremo in difficoltà l'Empoli"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

"Domani affronteremo l’Empoli sapendo di incontrare la squadra più forte, che viene da un trend positivo impressionante: per noi sarà un bel banco di prova". L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa ha parlato così in conferenza stampa della prossima gara di campionato con gli azzurri: "Donnarumma out? Non mi sembra che sìano andati male con Rodriguez, visto che ha fatto due gol". Tanto rispetto, dunque, ma anche tanta consapevolezza: "Sappiamo che troveremo delle difficoltà, ma siamo certi che sapremo metterli in difficoltà, poi abbiamo cambiato anche il trend dello Zaccheria e dovremo far valere la forza del nostro campo". Lo riporta il sito ufficiale dei pugliesi.