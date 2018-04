Foggia, Stroppa: "Ternana avversario difficile. La società mi ha dato fiducia"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, è intervenuto ai microfoni di Mep Radio dopo il pari esterno contro la Ternana. Queste le sue parole, riportate da TUTTOcalcioPUGLIA.com: "Oggi ho visto due belle squadre, la Ternana ha dimostrato di essere avversario difficile. Il primo tempo abbiamo palleggiato bene, abbiamo avuto spesso occasioni con Kragl. C'è stato il palo di Carretta e il gol su nostre disattenzioni. Il secondo tempo potevamo fare qualcosa di più dopo il nostro pareggio. Abbiamo commesso qualche errore e lasciato troppo spazio agli avversari, ma il pareggio ci può stare. Noi abbiamo giocato per vincere, Sala è stato molto bravo, siamo stati bravi a rimontare. La Ternana è in salute, sia mentale, che tecnica e fisica. De Canio lavora molto bene e ha a disposizione giocatori pericolosi in avanti".

"Io eroe? Le cose non andavano bene, anche se le prestazioni arrivavano. Il Foggia mi ha dato fiducia mi ha fatto proseguire il lavoro, non mi sono mai sentito veramente in discussione. Crediamo ai playoff, il primo obiettivo di 50 punti è stato raggiunto. La Ternana vista stasera può tranquillamente ambire ai playout".