Foggia, Stroppa: "Vogliamo vincerle tutte da qui alla fine"

"Vogliamo vincere tutte le partite che restano, domani è la prima poi, alla fine, tireremo le somme. È stata la stagione dei rimpianti, non voglio averne un altro, i miei ragazzi sono concentrati e determinati per vincere domani, giocherà chi sarà in grado di garantire il cento per cento alla squadra". Il tecnico Giovanni Stroppa tuona in conferenza stampa, alla vigilia del match in programma allo Zaccheria contro lo Spezia. Per il tecnico rossonero un unico pensiero, provare a vincerle tutte da qui alla fine: "Se mi resta una possibilità me la gioco fino alla morte, non io personalmente ma tutto il mio gruppo". E, sull'avversario di domani, l'allenatore del Foggia risponde: "Lo Spezia ha individualità fuori concorso, è allenato benissimo e fino a due mesi fa era in corsa per raggiungere obiettivi importanti".