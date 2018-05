Foggia, Tonucci: "Gol capolavoro, è stato decisivo. Dovremo dare tutto"

© foto di Federico Gaetano

Denis Tonucci, difensore del Foggia, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club pugliese dopo la vittoria conquistata contro lo Spezia. "Sono stato fortunato, ma il gol l’ho cercato. Ho visto la palla arrivare dalle mie parti, ho pensato che in questi casi o fai una figuraccia o fai un capolavoro. Rovesciata? E' stato un gol decisivo, ma il pareggio non sarebbe stato assolutamente giusto. Sul loro gol abbiamo avuto un momento di distrazione, eravamo in 10, ma nel finale potevamo fare almeno due gol con Beretta: se finiva 4-1 nessuno poteva dire nulla. Ora dobbiamo provare a vincerle tutte. Primo per onorare la maglia e poi per non lasciare nulla di intentato: alla fine tireremo le somme”, le sue parole.