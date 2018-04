Foggia, Tonucci: "Rammarico per aver concesso gol evitabili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Foggia Denis Tonucci dopo la sconfitta interna contro l'Empoli ha commentato la prestazione in conferenza stampa: “Il nostro peccato più grande è aver preso gol evitabili, in situazioni in cui avremmo dovuto fare meglio anche se l'Empoli è una grande squadra e l'ha dimostrato nel corso dell'anno. Purtroppo nel nostro momenti migliore, quando potevamo riaprire la gara loro hanno trovato il secondo gol e questo ha complicato tutto. Cremonese? Ha un buon organico ed è una squadra compatta, da domani inizieremo a studiarla per capire come affrontarla giocando il nostro calcio. - conclude Tonucci come riporta Calciofoggiamania.it - Obiettivi? Non abbiamo fatto ancora nulla, ci mancano sette punti per la salvezza e dobbiamo quindi dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. Prima dobbiamo raggiungere i 50 punti poi tutto quello che verrà sarà qualcosa di più e se saremo in ballo per i play off balleremo”.