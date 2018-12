© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadre al riposo allo “Zaccheria”. Foggia e Verona sono andate negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 per i gialloblu. Alla rete iniziale scaligera di Pazzini ha risposto Mazzeo alla mezzora di gioco per i rossoneri pugliesi ma prima del riposo Lee ha portato in vantaggio il team di Fabio Grosso.