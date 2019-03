Foggia, Zambelli: "Avevamo bisogno di questa vittoria"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara vinta 1-0 contro il Cosenza, il difensore del Foggia Marco Zambelli ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che il Cosenza era una squadra in salute. Siamo stati bravi a tenere botta. Potevamo fare una partita migliore ma visto il bisogno di vittoria questa è stata la cosa migliore per iniziare una secondo campionato che ci deve vedere protagonisti”.

Non è stato facile calarvi nella mentalità da squadra che lotta per la retrocessione.

“Non è facile. Cerchiamo di non snaturarci ma quando sei in quelle posizioni lì la squadra deve giocare col coltelo fra i denti. Io sono convinto che giocando a calcio i risultati arrivino”.

Nel secondo tempo il Cosenza non si mai reso pericoloso.

“Non è mai stato pericoloso, siamo stati bravi a compattarci nella nostra metà campo cercando di ripartire. Era la terza gara in una settimana. Penso non sia stata una bellissima partita nel secondo tempo ma siamo stati pratici”.

Lo stadio spingeva molto.

“E’ una grande emozione, è davvero una marcia in più. E’ un pubblico esigente ma credo sia giusto così”.

Ora c’è il derby a Lecce.

“Dobbiamo avere questo spirito. La nostra pecca quest’anno era fare partite buone e partite meno buone. Speriamo di proseguire così”.